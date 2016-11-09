Вызов автомобилям: в ОАЭ запустят первый вакуумный поезд (видео)

Первая коммерческая линия будет построена из Дубая в Абу-Даби, ее длина составит 159,4 км, передает 24 канал со ссылкой на TechCrunch.

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По расчетам H1, расстояние, которое обычно преодолевается на автомобиле за 2 ч., продлится 12 минут при поездке на вакуумном поезде.

Партнерство с департаментом дорог и транспорта Дубая станет следующим шагом развития инновационной компании.

Как сообщал УНИАН, поезд Hyperloop, идею создания которого предложил изобретатель и глава SpaceX Илон Маск, прошел первое успешное испытание в пустыне Невады.