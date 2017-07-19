Ученые развенчали миф о том, что тираннозавр мог бегать

Размеры и вес гигантского тираннозавра не позволяли ему передвигаться со скоростью больше 20 км/ч. К такому выводу после специального исследования, проведенного с помощью новейшей системы компьютерного моделирования, пришли ученые Манчестерского университета, передает Би-би-си.

Первоначальные результаты, основанные исключительно на данных о мышечной массе тираннозавра, предполагали, что скорость его передвижения может достигать 30 км/ч. Однако, когда ученые сделали поправку на некоторые особенности скелета гигантского ящера, система выдала другой результат - всего 20 км/ч.

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"Тираннозавр - самый популярный из всего семейства динозавров, и палеонтологи уже давно ведут споры о скорости его передвижения. Это поможет нам лучше понять методы охоты этого хищника и то, как он догонял свою добычу", - говорит профессор Уильям Селлерс.

"Теперь при помощи максимально приближенной к реальности программы компьютерного симулирования мы можем построить модель передвижения тираннозавра. И модель эта показывает, что бегать он не мог - прочность скелета ему этого бы просто не позволила. А значит, тираннозавр двигался довольно медленно и не мог охотиться за быстрой добычей", - объясняет она.

Довольно давно имевшиеся в распоряжении ученых следы лап тираннозавра позволили предположить, что на сам деле ящер был далеко не таким шустрым, как его пытается представить зрителям Голливуд. Что, впрочем, делало его ничуть не менее грозным, считает профессор Университета американского штата Висконсин Эрик Снайвли.

"Вычисленная с помощью компьютерной модели максимальная скорость, с которой мог передвигаться тираннозавр, все равно выше той, с которой бегает большинство людей, и настигающий свою добычу ящер выглядел более чем устрашающе", - говорит он.

Вспоминая знаменитый эпизод из фильма "Парк Юрского периода", он добавляет: "Если бы Джеф Годблум не спрятался в джипе, то от тираннозавра ему было бы не убежать".

А вот как поясняет результаты своего исследования профессор Селлерс: "Мы можем утверждать, что передвижение бегом для большинства крупных хищных динозавров было практически невозможно, однако меньшие по размеру ящеры при этом могли бегать довольно быстро. То есть по мере роста тираннозавр становился все крупнее и все медленнее, и со временем методы его охоты должны были меняться".

"Это помогает нам выстроить более достоверную и полную картину жизни в меловом периоде, когда планета была населена тысячами и тысячами динозавров", - добавляет ученый.