В США нашли уцелевший череп 15-летнего тираннозавра

Как сообщает Meduza, череп нашли в формации Хелл-Крик в штате Монтана. Он весит больше тонны. Это 15-й случай, когда был найден целый череп тираннозавра.

Судя по размеру найденной части тела животного, тираннозавр прожил около 15 лет - это половина обычной продолжительности жизни таких динозавров. Предположительно, он жил 66,3 миллиона лет назад, примерно тогда, когда динозавры находились на грани исчезновения.

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Следующим летом раскопки продолжатся. Археологи рассчитывают достать скелет тираннозавра целиком.

Новая находка позволит лучше изучить тираннозавров, в частности, их привычки питания.

Обнаруженного динозавра назвали Tufts-Love Rex - по фамилиям волонтеров, которые его нашли.