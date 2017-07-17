"Прогулка по миру "Игры престолов": Google создал приложение для фанатов популярного сериала

На прошлых выходных состоялась премьера первой серии седьмого сезона одного из самых популярных на сегодняшний момент сериалов на телевидении «Игра престолов». К событию многие компании выпустили тематическую продукцию и программы. Google не стал исключением и тоже предложил поклонникам сериала нечто особенное.

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Теперь фанаты «Игры престолов» могут с помощью приложения на Android Google Street View «прогуляться» по местам съемок сериала и увидеть замок Винтерфелл и другие локации саги, пишет technation.com.ua.

Пользователи могут увидеть не только знакомые пейзажи, но и здания, памятники и прочие атрибуты, использованные во время съемок.

Отметим, что специалисты компании разделили локации на три тематические подборки: Винтерфелл и популярнейшие семейные сцены Старков, дома Ланнистеров и их врагов, а также места «подвигов» Дейенерис Таргариен.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сериал снимался сразу в нескольких странах, среди которых Великобритания, Мальта, Хорватия, Исландия и Марокко.