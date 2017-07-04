"Игры престолов": финальный сезон культового сериала может состоять из полнометражных фильмов

Финальный, восьмой сезон, культового телевизионного сериала "Игра престолов" может состоять из полнометражных фильмов. Об этом со ссылкой на звукорежиссера проекта Полу Фэйрфилд сообщает издание Slash Film. Хронометраж каждого из эпизодов шоу может составить около полутора часов.

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Также стало известно, что последняя серия седьмого сезона, который будет представлен зрителям в середине июля 2017 года, будет длиться 82 минуты.

Дата премьеры восьмого сезона "Игры престолов" пока не уточняется. Ранее было объявлено, что это будет самый короткий сезон шоу, состоящий всего из шести эпизодов.