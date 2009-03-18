Украина заняла 51-е место по развитию коммуникационных технологий

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), Украина вошла в перечень стран с высоким (3,41–5,25) индексом развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ), заняв 51-е место среди 154 стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи.

Согласно сообщению , индекс рассчитан, исходя из данных за 2002-2007 гг. Имея абсолютную величину индекса развития 3,80, Украина опередила Беларусь (3,76), Молдову (3,3) и Казахстан (3,25).

За пять лет Украина поднялась на 8 позиций – в 2002 году она находилась на 59-м месте с индексом 2,50.

Лидирует в рейтинге Международного союза электросвязи Швеция. Далее следуют Корея, Дания, Нидерланды, Исландия, Норвегия и другие, преимущественно с высоким уровнем дохода страны Европы, Азии и Северной Америки.

Согласно данным МСЭ , наибольший прогресс достигнут в доступе к инфокоммуникационным технологиям. Этот показатель охватывает уровни проникновения фиксированной и подвижной телефонии, полосы пропускания Интернета и численность домохозяйств, которые имеют компьютер и интернет-доступ.

В отчете МСЭ также представлены последние, по состоянию на конец 2008 года, данные по ключевым показателям развития ИКТ. Согласно этим данным, уже в конце 2008 года количество абонентов сотовой связи в мире более чем втрое превысило численность абонентов фиксированной связи. При этом две трети из них проживают в развивающихся странах, тогда как в 2002 году их было менее половины.

Справка УНИАН. Новый индекс развития ИКТ (индекс цифровой возможности – Digital Oportuniti Index, IDI) сравнивает успехи в развитии информационно-коммуникационных технологий в 154 странах за пятилетний период, с 2002 по 2007 гг. Индекс сводит 11 показателей, касающихся доступа к ИКТ, их использования, количества домохозяйств, имеющих компьютер, численности интернет-пользователей и уровня грамотности, к единому критерию, по которому осуществляется сравнительный анализ на глобальном, региональном и национальном уровнях.