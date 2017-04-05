Известный ученый предложил отправить на Марс маму Илона Маска, прежде чем полетит сам

Американский популяризатор науки и астрофизик Нил Де Грасс Тайсон готов отправиться на Марс только после того, как Илон Маск отправит на планету свою маму и вернет ее обратно.

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на Mashable.

Читайте такжеSpaceX анонсировала запуск сверхтяжелой ракеты с повторным использованием

"Я действительно люблю Землю. Так что любое космическое путешествие... Сперва я дважды проверю, что смогу вернуться из него. Кроме того, я не полечу на Марс, пока Илон Маск не отправит туда свою мать и не вернет ее обратно живой", - заявил Нил Де Грасс Тайсон.

Читайте такжеМаск поделился планами SpaceX после первого в истории повторного пуска ракеты

По словам ученого, он является одновременно "одним из крупнейших критиков и сторонников SpaceX". Нил Де Грасс Тайсон подчеркнул, что следит за запусками и посадками SpaceX и считает, что повторное использование ступеней ракеты является очень важным.

Интересно, что сама мама Илона Маска, 68-летняя диетолог Мэй Маск, еще в 2016 году в интервью заявила, что не собирается отправляться на Марс: "О нет. Я не двигаюсь к полету на Марс. Откровенно говоря, это потому, что они нуждаются в более молодых людях, инженерах, которые создают будущее. Я там не нужна".

Как сообщал УНИАН, ранее была опубликована видеозапись посадки маршевой ступени ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на плавучую платформу в Атлантическом океане. Запуск ракеты был осуществлен 30 марта 2017 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.