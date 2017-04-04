На Винничине во время ремонта газопровода нашли древнее поселение (видео)
21:12, 04 апреля 2017Наука и IT
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Ремонтировали газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород".
Древнее поселение нашли во время ремонта / Скриншот
На Винниччине экскаватором едва не уничтожили пласт древней культуры. Во время капитального ремонта газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" рабочие наткнулись на уникальное поселение времен черняховской культуры. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Жилища, хозяйственные постройки и захоронения, которым около двух тысяч лет, сейчас изучают археологи со всей Украины.
В Винницкой области едва не уничтожили пласт древней культуры
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