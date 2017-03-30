На Кировоградщине нашли третью в мире раннюю скифскую бабу (видео)
18:29, 30 марта 2017Общество
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Обнаружил находку тракторист во время работы.
Раннюю скифскую бабу - третью в мире - нашли селяне на Кировоградщине / скриншот
Во время весенних работ в поле тракторист зацепил что-то твердое.
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Сначала подумал, что просто камень, но разглядел на нем человеческие очертания. Мужчина обратился к ученым.
Для изучения необычной находки на место срочно выехали археологи и историки.
Оказалось, местный житель наткнулся на уникальную скульптуру. Раннюю скифскую бабу датируют 5 веком до н.э.
Раннюю скифскую бабу - третью в мире - нашли селяне на Кировоградщине
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