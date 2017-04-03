Один из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.TO заработал на новом домене

Один из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.TO , который правоохранители закрыли в конце прошлого года, заработал на новом домене. В частности, на домене FS.life заработал ресурс идентичный старому FS.TO, о чем сообщили в официальном сообществе FS в соцсети.

В то же время, признаком того, что это именно перезапуск старого ресурса является факт поддержки старых учетных записей пользователей. Однако, официального подтверждения от администрации FS еще нет.

Читайте такжеEx.ua возобновил работу на новом домене

Ресурс на новом домене выглядит идентично оригинальному FS.TO. В учетных записях пользователей хранится история просмотров. Ресурс обновляется с 30 марта по 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2016 года киберполиция изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to. В полиции отмечали, что за время работы ресурса правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривен.

«Аудитория сайтов достигала миллиона пользователей. Начато уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав», - говорилось в сообщении полиции.

Правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры. Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.