SpaceX впервые в истории запустила уже летавшую ракету (видео)

Компания Илона Маска SpaceX 30 марта впервые в истории запустила в космос уже летавшую ракету-носитель. После запуска ракета успешно приземлилась на плавучую платформу.

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Ракета отправила на орбиту спутник люксембургского оператора связи SES SA. Трансляция запуска велась на YouTube.

Для вывода на орбиту спутника связи SES-10 была использована ракета Falcon 9, которую первый раз запустили 8 апреля 2016 года.

Повторный запуск ракеты Falcon 9 должен был подтвердить правильность теории Илона Маска, который назвал своей целью удешевление полетов в космос, сообщает CNN.

Возвращение аппарата стоимостью $62 млн означает уменьшение стоимости единичных запусков. Помимо этого в руководстве SpaceX указали, что развитие технологии возвратных кораблей приблизит исследование других планет, в том числе и Марса.