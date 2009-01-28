США успешно применили лазер против беспилотника

Американская корпорация Boeing объявила об успешном проведении опыта по применению боевого лазера против малогабаритного беспилотного летательного аппарата, сообщает DefPro.

Лазер был установлен на платформе бронемашины Avenger (модифицированной HMMWV), которая обычно используется армией и морской пехотой США для выполнения задач противовоздушной обороны.

В ходе испытаний, проводившихся на одном из ракетных полигонов в американском штате Нью-Мексико, экипаж боевой машины Laser Avenger с помощью современной системы прицеливания успешно обнаружил и отследил три малоразмерных БПЛА, поразив один из них с помощью лазера. Причем, испытания, как сообщает издание, проводились в сложных условиях в горной и пустынной местности. Таким образом, лазерная установка боевой машины впервые выполнила подобную задачу.

Как отметил директор программы, представляющий корпорацию Boeing, беспилотные летательные аппараты, оснащенные средствами ведения разведки и поражения, представляют все большую угрозу на поле боя. Laser Avenger способен применять против таких целей свое вооружение, не раскрывая при этом позиции войск. Таким образом, можно будет уничтожать беспилотники противника, не подвергая при этом опасности другие подразделения, находящиеся вблизи бронемашины.

Ранее, в 2007 году, Boeing успешно испытал Laser Avenger в качестве средства нейтрализации самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Однако, как подчеркнул представитель корпорации, для применения лазера против воздушных целей мощность лазерной системы пришлось удвоить, а также улучшить системы обнаружения и слежения.

Лента.ру