Открытая украинцами комета может развалиться на части (фото)

Астрономы изучают стремительные перемены, происходившие с кометой 67Р/Чурюмова – Герасименко при сближении с Солнцем: изменения так серьезны, что скоро она может развалиться на части. Об этом говорится в статье, опубликованной учеными из команды Rosetta в журнале Nature Astronomy, передает Naked Science.

Отмечается, что комета 67Р/Чурюмова – Герасименко испытывает все более сильное действие излучения, бомбардируется быстрыми частицами и нагревается. Все это приводит к существенным изменениям на ее ледяной поверхности – изменениям, которые предполагались и прежде, но благодаря работе зонда Rosetta впервые наблюдались напрямую и в высоком разрешении.

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Кроме того, нагрев солнечной стороны 67Р ускорил и ее вращение. Это привело к усилению центробежных сил и еще более ускорило перемены на поверхности кометы. Так, под их действием еще в августе 2014 г. на перемычке, соединяющей две части ядра, образовалась трещина. К декабрю она вытянулась уже на 500 м и расширилась до 30 м, а летом 2016 г. параллельно ей появилась вторая трещина длиной до 300 м.

По мнению ученых, комете 67Р осталось недолго, и через некоторое время она расколется на два обломка. Будем надеяться, что и этот момент удастся рассмотреть во всех деталях.