Европейское космическое агентство показало новый снимок кометы Чурюмова-Герасименко

В момент съемки аппарат находился на расстоянии 329 км от ядра кометы, передает ZN.UA. На снимке можно увидеть комету и свет Солнца за ней. Угол съемки составил 159 градусов, масштаб изображения – 28 м на пиксель. Во время съемки комета Чурюмова-Герасименко находилась на расстоянии 400 млн км от Солнца.

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Ранее сообщалось о том, что зонд Philae нашел на поверхности кометы 67Р (Чурюмова-Герасименко) 16 органических соединений, насыщенных углеродом и азотом, в том числе 4 соединения, которые ранее не обнаруживались на кометах. По мнению ученых, наличие таких сложных молекул в комете, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы, свидетельствует о том, что химические процессы могли сыграть основную роль в содействии формированию условий для возникновения жизни.