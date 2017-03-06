Стали известны размеры экрана iPhone 8

Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники.

«Новый iPhone, который представят уже этой осенью, будет выпущен в трех конфигурациях — две модели с LCD-дисплеями и одна с 5,8-дюймовый OLED-экраном», — говорится в отчете аналитиков. При этом ранее источники Nikkei указывали на то, что старшая версия телефона получит 5,5-дюймовый экран.

Читайте такжеApple установит в iPhone 8 дисплей от SamsungВместе с Nikkei подобную информацию распространял известный аналитик из KGI Securities Мин-Чи Куо. По его словам, основная область дисплея флагмана Apple составит 5,15 дюйма. Остальное пространство под экраном занимает «функциональная зона», на которой расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности эти два экрана имеют в диагональ 5,8 дюйма.

Как сообщал УНИАН, у нового iPhone 8 не будет разъема Lightning.

Разработчики откажутся от фирменного разъема, который использовался в таких моделях, как iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Новый смартфон будет обладать двусторонним 24-контактным разъемом USB-C, являющимся стандартом для многих других устройств.