У нового iPhone 8 не будет разъема Lightning

19:28, 28 февраля 2017
Наука и IT
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Новый iPhone с изогнутым OLED-дисплеем лишится разъема Lightning. 

У iPhone также исчезнет кнопка Home / forbes.com

Вместо него Apple оснастит смартфон портом USB-C, как сообщает издание CNet.

По информации источника, разработчики откажутся от фирменного разъема, который использовался в таких моделях, как iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Новый смартфон будет обладать двусторонним 24-контактным разъемом USB-C, являющимся стандартом для многих других устройств.

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У iPhone также исчезнет кнопка Home. Это позволит освободить место для сенсорного экрана, который будет напоминать таковой у Samsung Galaxy S7 Edge.

Apple пока не прокомментировала опубликованную информацию.

Как сообщал УНИАН, компания Apple получила патент на технологию, позволяющую встраивать сканер отпечатков пальцев в сенсорный экран.

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Теги: #iPhone 8