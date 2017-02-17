Ученые пообещали "воскресить" мамонтов через два года

Исчезли мамонты не так давно, в вечной мерзлоте сохранилось достаточно содержащих ДНК останков, передает Naked-science.

Их анализ и сравнение с геномом близких современных родственников, слонов, позволяет ученым выделить гены, отвечающие за характерные особенности мамонтов: густую длинную шерсть, мощные жировые отложения, подходящий для жизни на холоде состав крови и т. п. С учетом этого сегодня возможно подготовить ГМ-зародыши, которые затем останется лишь вырастить.

В интервью для The Guardian Чёрч признался, что такое животное будет корректнее называть "слоном с признаками мамонта", нежели "настоящим" шерстистым великаном.

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За годы работы его команде удалось найти и внести в хромосомы азиатских слонов 45 генов мамонта, которые были выделены из ДНК, сохранившейся в вечной мерзлоте. "Мы уже знаем, как получить нужные уменьшенные уши, подкожный жир, шерсть и кровь", – сказал Чёрч. Однако получить первый полноценный экспериментальный эмбрион ученые планируют лишь теперь с использованием ГМ-технологии CRISPR/Cas9.

Модифицирована будет ДНК фибробласта, клетки кожи слона, после чего из нее должно быть извлечено ядро и помещено в яйцеклетку, из которой предварительно удалено собственное ядро вместе с хромосомами. Интересно, что для выращивания яйцеклетки и развития эмбриона слоних использовать не планируется, вся процедура должна быть проделана ex vivo, с помощью установки "искусственной матки".

Сам Чёрч связывает это решение с нежеланием подвергать опасности жизнь животного, тем более относящегося к угрожаемым видам. Однако некоторые эксперты высказывают сомнение в эффективности такого подхода.

Ранее в Арктике нашли подходящие для клонирования останки мамонта. Кожа, найденная на острове Большой Ляховский, может стать материалом для этого.