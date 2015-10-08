В Арктике нашли подходящие для клонирования останки мамонта

Уникальные образцы шести скелетных останков мамонтов нашли на Ляховских островах участники экспедиции Северо-Восточного федерального университета России.

Читайте такжеУченые нашли причину исчезновения мамонтов

"Ляховские острова считаются центром мамонтового материка. Здесь наибольшая в мире концентрации останков мамонтов, поэтому мы выбрали этот район для проведения точечных исследований", – рассказал руководитель экспедиции Семен Григорьев.

Особо важна для изучения древних животных найденная кожа мамонта.

"Кожа для нас в первую очередь интересна для проекта "Возрождение мамонта", потому что наши корейские коллеги считают, что именно кожа является лучшим материалом для попыток клонирования путем выделения жизнеспособных клеток", – добавил Семен Григорьев.

Также был обнаружен бивень карликового мамонта. По словам участников, его рост по примерным расчетам не превышал двух метров.

"Бивень принадлежит старому мамонту. Даже опытнейший палеонтолог Павел Никольский сказал, что в первый раз видит настолько карликового мамонта. Нам предстоит выяснить, что это: какая-то микропопуляция или индивидуальная особенность именно этого мамонта", – говорит Семен Григорьев.

Также участники экспедиции доставили в Якутск такие находки, как эмбриональный зуб еще не родившегося мамонтенка и зуб трогонтериевого мамонта.