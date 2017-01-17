Количество посетителей ВКонтакте в Украине достигло рекордной отметки - 15 миллионов в сутки

Об этом сообщил пресс-секретарь ВКонтакте Влад Леготкін, ссылаясь на данные Liveinternet за декабрь 2016 и январь 2017 года:

«Отдельные масс-медиа целый год пугали заголовками, будто VK теряет популярность в Украине. Однако за последний год мы выросли еще на один миллион, а в январе уверенно повышаем рекордную отметку».

В январе 2014 года среднесуточное количество уникальных посетителей ВКонтакте с Украины была на уровне 12 миллионов и с каждым годом эта цифра постоянно увеличивалась на один миллион, добавил Леготкін. Он также отметил, что весь предыдущий год стал очень важным и насыщенным для ВКонтакте:

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«Мы полностью перешли на новый дизайн в настольной версии сайта, представили умную ленту новостей, что учитывает интересы человека, добавили возможность отправки голосовых сообщений, запустили тестирование стриминговой платформы для игровых трансляций, а также представили экспериментальный фотоприложение Vinci, использует возможности нейронных сетей, и мобильное приложение для прямых трансляций VK Live, который скоро появится на Android и уже доступен для устройств на iOS».

Украинская команда ВКонтакте 2016 года поддержала социальную инициативу по популяризации чтения книг на украинском языке #bookchallenge_ua и экологическую акцию let's do it, Ukraine!, вместе со Всемирным фондом природы WWF организовала прямой эфир в честь Часа Земли, представила перевод сайта на русинском языке йгалицьким говором, в качестве ментора приняла участие в масштабном украинском хакатоні Media Hack Weekend. В октябре социальной сети исполнилось десять лет.