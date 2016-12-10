Злополучные Galaxy Note 7 отключат навсегда

Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC.

По данным телеканала, обновление заблокирует возможность зарядки телефона, а также подключения к мобильным сетям. Это полностью лишит смартфоны «способности функционировать как мобильное устройство», сообщили в компании. Программное обеспечение будет разослано на телефоны 19 декабря.

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В начале сентября Samsung обратилась к владельцам смартфонов Galaxy Note 7 с рекомендацией выключить и как можно скорее обменять свои устройства, поскольку существует угроза их перегрева и возгорания. Причиной компания назвала дефект аккумуляторов, произведенных одним из поставщиков. Однако в начале октября Samsung возобновила продажи устройства в Южной Корее. После того, как телефон из новой партии взорвался в руках владельца, компания заявила о временной приостановке производства Galaxy Note 7