Злополучные Galaxy Note 7 отключат навсегда
Samsung принудительно отключит в США все смартфоны Galaxy Note 7. Компания выпустит специальное программное обеспечение, которое сделает устройство «бесполезным».
Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC.
По данным телеканала, обновление заблокирует возможность зарядки телефона, а также подключения к мобильным сетям. Это полностью лишит смартфоны «способности функционировать как мобильное устройство», сообщили в компании. Программное обеспечение будет разослано на телефоны 19 декабря.
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В начале сентября Samsung обратилась к владельцам смартфонов Galaxy Note 7 с рекомендацией выключить и как можно скорее обменять свои устройства, поскольку существует угроза их перегрева и возгорания. Причиной компания назвала дефект аккумуляторов, произведенных одним из поставщиков. Однако в начале октября Samsung возобновила продажи устройства в Южной Корее. После того, как телефон из новой партии взорвался в руках владельца, компания заявила о временной приостановке производства Galaxy Note 7