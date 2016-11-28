Ученые обнаружили океан в недрах Земли

Найти океан удалось найти благодаря алмазу, обнаруженному недалеко от реки Сан-Луис в Бразилии, передает New Scientist.

Минерал имел включения, которые попали в него при его формировании и были обнаружены инфракрасной микроскопией. Вкрапления в алмазе оказались связаны с присутствием гидроксильных ионов, которые, скорее всего, попали в минерал вместе с водой.

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Говоря о химическом составе, ученые отметили, что включения преимущественно состоят из феррипериклаза. Оказалось, что в большинстве своем они состоят из феррипериклаза (магнезиовюстита), из которого состоит примерно пятая часть минеральной фазы нижней, то есть расположенной на глубине 660-2900 километров, мантии Земли.

Авторы отмечают, что они получили первые в мире прямые доказательства наличия воды в столь глубоком слое мантии.

Ранее геологи из Университета Брауна и Планетологического института (Аризона) нашли новые свидетельства существования жидкого подледного океана на современном Плутоне.