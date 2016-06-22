Ученые нашли новые свидетельства существования жидкого подледного океана на Плутоне

Ключевым аргументом ученых стало отсутствие следов сжатия на поверхности карликовой планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, сообщает N+1.

Ученые, использовав данные о плотности и диаметре Плутона, изучали, как может меняться распределение температуры в толще карликовой планеты.

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Геологи указали на то, что источником длинных каньонов и трещин на Плутоне могло стать частичное замерзание подледного океана, произошедшее недавно (по сравнению с возрастом небесного тела). Но самым интересным является результат, связанный с моделированием полного вымерзания океана. Из-за низких температур Плутона и высокого давления внутри планетоида водный лед должен был превратиться в более плотный кубический лед-II.

Превращение льда должно было сопровождаться уменьшением объема, занимаемого льдом и сжатием ледяной коры Плутона. Однако снимки, сделанные миссией New Horizons, не подтверждают этого предсказания, что говорит о том, что подледный океан все еще частично жидкий. Как отмечают геологи, фазовый переход приведет к видимым последствиям только если толщина поверхностного слоя льда на Плутоне превысит 260 км.

Еще один фактор в пользу жидкого океана - наличие на поверхности Плутона азотно-метанового льда, который является хорошими теплоизолятором и помогает сохранять тепло внутренних частей Плутона.

Напомним, снимок, полученный автоматической станцией New Horizons после пролета мимо Плутона, позволил раскрыть тайну "сумеречной зоны" карликовой планеты - структуру атмосферы небесного тела, наблюдаемую на фоне Солнца.