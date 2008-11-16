Бараку Обаме придется отказаться от любимого смартфона

Избранному президенту США Бараку Обаме придется отказаться от использования смартфона BlackBerry, когда он официально вступит в должность в январе 2009 года. Об этом пишет The New York Times.

BlackBerry позволяет своим пользователям обмениваться защищенной корпоративной электронной почтой. Известно, что Обама - большой поклонник этого устройства.

Президент США, согласно Presidential Records Act, принятому в 1978 году, должен вести всю переписку таким образом, чтобы она была зафиксирована службами Белого дома в официальных документах. Кроме того, всем президентам США настоятельно рекомендуют отказаться от использования e-mail из-за возможности перехвата сообщений третьей стороной.

В январе 2001 году, за несколько дней до инаугурации, Джордж Буш разослал своим родственникам и друзьям сообщения, в которых он заявил, что отказывается от использования e-mail.

Инаугурация нового президента США должна состояться 20 января 2009 года.

Лента.ру