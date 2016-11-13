В Харькове астрономы создали уникальный каталог Млечного пути, который раскроет тайну движения звезд

Группа харьковских астрономов во главе с профессором НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В. Каразина, членом Международного астрономического союза Петром Федоровым завершила работу над собственным каталогом Млечного пути, передает ZN.UA.

"Отличительной особенностью нашего каталога является то, что он содержит абсолютные собственные движения звезд. Это первый и пока что единственный каталог с таким количеством абсолютных собственных движений. Сегодня есть, конечно, каталоги и побольше, но они содержат относительные собственные движения звезд, то есть они определены относительно какой-либо известной системы отсчета. Их задача - воспроизводить ту систему отсчета, в которой они получены", - рассказал Федоров.

Ученый отметил, что собственные движения звезд созданного каталога получены относительно протяженных внегалактических источников — галактик - и вместе со своими положениями реализуют новую (независимую) систему отсчета. В этом их важнейшее отличие от относительных.

Также, по словам астронома, новый каталог содержит примерно такое же количество объектов, как и каталог "Гайя". Но в отличие от него, будет содержать абсолютные собственные движения звезд, полученные из наблюдений с Земли, в то время, как телескоп "Гайя" выполняет наблюдения в космосе.

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"В этом смысле эти два массива данных никак не коррелируют между собой и являются совершенно независимыми. Поскольку объекты исследования одни и те же, то разности между их собственными движениями будут очень важным источником новой информации, в основном, связанной с движением нашей планеты, что позволит более надежно установить связь между земной и небесной системами отсчета", - отмечает Федоров.

Новый каталог ХРМ-2 уже используется для исследования кинематики Млечного пути, что позволит ответить на вопрос, как двигаются звезды в его пространстве. "Использование данных нашего каталога, вероятно, позволит заглянуть значительно дальше вглубь галактики, понять, двигаются звезды только под воздействием гравитационных сил или, может быть, еще и под действием тех сил, которые сегодня связывают с темной энергией, или темной материей, получить ответ на вопрос, как двигаются звезды разных спектральных классов и т.д. А когда мы узнаем, как происходит движение, по каким законам, тогда сможем ответить и на вопрос, почему они двигаются", - добавляет исследователь.

Также Федоров подчеркивает, что опосредованные приложения учений очевидны: совершенствование спутниковых навигационных систем, оптимизация расчетных траекторий движения тел, как на Земле, так и в космосе, разведка полезных ископаемых и даже прогноз землетрясений.

"Но все же, я полагаю, что это не главное. Полученные результаты имеют фундаментальный характер, а выполненная работа будет очень полезна не только для астрономии в целом, но и для формирования мировоззренческих универсалий, выработке миропонимания, помогающих людям выжить в наших критических ситуациях", - подытожил профессор астрономии.