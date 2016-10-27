Apple отложила начало продаж беспроводных наушников

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Techcrunch.

В компании заявили, что первая реакция на AirPods был «невероятной», однако для подготовки устройства к выпуску ей нужно «еще немного времени».

Читайте такжеСтало известно о чем умолчала Apple на презентации iPhone 7 и Apple Watch 2

Когда Apple планирует начать продажу наушников и что стало причиной задержки, не уточняется.

Беспроводные наушники Apple AirPods были представлены на презентации в сентябре 2016 года. Сообщалось, что наушники будут работать 5 часов на одном заряде и подзаряжаться от кейса, в котором хранятся.

Наушники AirPods были представлены одновременно с новыми iPhone 7 и iPhone 7 Plus, в которых нет традиционного 3,5-миллиметрового разъема для наушников. К айфонам последнего поколения наушники подключаются через разъем Lightning или по Bluetooth.