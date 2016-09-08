В Днепропетровской области обнаружили захоронение скифа-великана

Об этом Depo.Днепр рассказал заведующий отделом археологии Днепропетровского национального исторического музея им. Яворницкого и председатель археологической экспедиции Александр Старик.

Возле села Токовское Апостоловского района Днепропетровской области было обнаружено грунтовое погребение скифа. Рост погребенного скифа составляет 190 см - при том, что в скифскую эпоху люди ростом даже 170 см считались весьма высокими, а средний рост составлял 150 см.

"Экспедиция исторического музея работала на святилище эпохи средней бронзы, где в скифском слое было найдено захоронение. Грунтовые захоронения нетипичны для скифов, так что это является огромной редкостью. Видимо это место было непростым и для скифов", - говорит Александр Старик.

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Захоронение было немного подпорчено кротами, часть костей была перемешана. На скелете были найдены костяные изделия и металлический предмет, похожий на меч или нож в очень плохом состоянии.

По остаткам тризны (ритуального пиршества), найденным в могиле, археологи выяснили, что хоронили гиганта с особыми почестями - на поминальном пиру угощали конским мясом.