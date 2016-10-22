Производительность более дешевых iPhone 7 оказалась ниже, чем у дорогих моделей

Это показывает исследование Unbox Therapy, результаты испытаний GSMArena соотносятся с ним, передает Медуза.

Если на SSD-накопитель в 128-гигабайтной модели данные записываются со скоростью 341 мегабайт в секунду, то на айфон с 32 гигабайтами — со скоростью 42 мегабайта в секунду. Разница во времени при передаче фильма на телефон объемом 4,2 гигабайта составит больше минуты.

Читайте такжеВ Украине стартовали официальные продажи iPhone 7

Скорость чтения у дешевых и дорогих моделей айфонов также различается, но она незаметна при использовании.

Кроме того, как обнаружила компания Cellular Insights, разные модели телефонов по-разному принимают 4G-сигнал. Лучше это делают телефоны моделей A1660 и A1661, чем A1778 и A1784, что поставляются в Европу. В этих моделях разные приемники: в первых чип Qualcomm, в других — Intel. В США продаются все четыре модели.