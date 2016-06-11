Некоторые модели нового iPhone будут оснащены модемами Intel - СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает РБК. Таким образом Apple частично сократит закупки модемных чипов у своего основного поставщика, компании Qualcomm.

Модемы Intel компания планирует использовать для тех iPhone, которые продаются в американской торговой сети AT&T и некоторых версиях смартфона для зарубежных рынков. На китайском рынке будут продаваться iPhone с модемами Qualcomm, знают собеседники Bloomberg.

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Представители всех трех компаний отказались от комментариев агенству. Заказ на поставку модемов для Apple стал первой крупной сделкой в сфере производства мобильных чипов для Intel на фоне операционных убытков компании, отмечает Bloomberg.

Кроме того, этот контракт станет ударом для Qualcomm, утверждает агентство. Несмотря на то, что компания сохранит большую долю заказов от Apple, отказ технологического гиганта от части контрактов с Qualcomm в пользу ее ближайшего конкурента Intel, доставит компании беспокойство.