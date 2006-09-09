Стартовал шаттл ”Атлантис”, в экипаж которого входит украинка (фото)

С пятой попытки шаттл "Атлантис" стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом РИА Новости сообщили в космическом Центре НАСА имени Кеннеди.

"Шаттл "Атлантис" удачно стартовал с пусковой площадки номер 39B, как и было запланировано", - сообщила собеседница агентства.

Этот запуск "Атлантиса" - один из самых сложных в истории. Первоначально он был намечен на 27 августа. Затем был перенесен из-за удара молнии в систему громоотводов пусковой площадки. Пока специалисты НАСА оценивали возможный ущерб, причиненный ударом молнии, к берегам штата Флорида, где располагается космодром, подошел тропический шторм Эрнесто. Его сильный ветер стал причиной новой отсрочки старта, а шаттл решили в целях безопасности убрать с пусковой площадки и поместить обратно в сборочный ангар.

Когда специальная платформа с шаттлом проделала половину пути до укрытия, синоптики сообщили, что ветер Эрнесто не повредит шаттлу, если он останется на стартовой позиции. Платформу развернули, и она медленно поползла по направлению к пусковой площадке. Шаттл удачно пережил тропический шторм и запуск был назначен на 6 сентября.

Однако и в этот день НАСА не удалось осуществить пуск - на этот раз из-за неисправности в обмотке мотора охлаждения одной из трех топливных батарей. На очередном совещании руководители запуска приняли решение, что неисправность не повлияет на работу батареи, а если даже батарея и выйдет из строя, то шаттл в полной мере будет обеспечен электроэнергией двумя оставшимися рабочими батареями.

В пятницу, сразу после заправки внешнего топливного бака, обнаружилась новая неисправность - осечку дал один из четырех топливных баков. Теперь же все системы шаттла работают нормально и "Атлантис" был удачно запущен в 11.15 по времени восточного побережья США (19.15 мск).

Планируется, что "Атлантис" пробудет в космосе 11 дней. Этот запуск стал уже 116-м полетом шаттла и 27-м полетом "Атлантиса".

"В ходе 11 дней пребывания в космосе запланированы три выхода в открытый космос: на четвертый, пятый и седьмой дни миссии. Однако, если понадобится дополнительное обследование внешнего защитного слоя шаттла, то миссия может продлиться на один-два дня, а время выходов в открытый космос будет перенесено", - отмечают в НАСА.

Возглавляет команду шаттла "Атлантис" в ходе миссии STS-115 Брент Джетт (Brent Jett), в состав экипажа также входят пилот Кристофер Фергюсон (Christopher Ferguson), специалисты миссии Хайдемари Стефанишин-Пайпер (Heidemarie Stefanyshyn-Piper), Джозеф Таннер (Joseph Tanner), Даниэль Бербанк (Daniel Burbank) и канадский астронавт Стивен МакЛин (Steven MacLean).

"Атлантис" доставит на МКС второй комплект солнечных батарей и уловителей солнечной энергии, а также новый соединительный блок ITS P3/P4 для МКС, при помощи которого осуществляется соединение частей станции. Экипаж шаттла в ходе полета установит 17-тонную конструкцию из блока и батарей на МКС.

РИА "Новости"

Справка УНИАН. Хайдемари Стефанишин-Пайпер родилась 7 февраля 1963 года в Миннесоте в семье украинца и немки: Михаила и Адельгейд Стефанишиных. Уверенно владеет языками обоих родителей. По слухам, в детстве ездила в лагеря украинских пластунов в США. Замужем за Гленом Пайпером, с которым имеет одного ребенка. В 1984 году получила диплом бакалавра по специальности инженер-механик в Массачусетском технологическом институте, а через год - диплом магистра. Работала в Военно-Морских силах США, имеет опыт спасательных подводных операций. Избрана кандидатом в астронавты НАСА в апреле 1996 года. После тренировки квалифицирована как "специалист миссии" для космических полетов. За время полета она должна осуществить два выхода в открытый космос.