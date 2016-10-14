Facebook и Google проложат по дну Тихого океана интернет-кабель в Китай

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на CNN.

Обе компании заблокированы на большей территории Китае, но они решили вложить деньги в ультрабыстрый кабель длиной почти 13 тысяч километров (восемь тысяч миль), который будет проходить между Лос-Анджелесом и Гонконгом. В Гонконге сервисы Facebook и Google доступны для пользователей. Гонконг станет основным сетевым концентратором этих компаний в Азии.

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По данным CNN, Facebook и Google не хотят полагаться на телекоммуникационных компании, и предпочитают сами создавать инфраструктуру для распространения информации. Ожидается, что новая тихоокеанская сеть заработает в 2018 году.

Проект этого кабеля стал проектом такого рода для Google. Однако в компании отмечает, что тихоокеанская сеть будет иметь самую большую пропускную способность в отличие от других сетей, соединяющих Америку и Азию.

Азиатским партнером американских корпораций стала гонконгская компания Pacific Light Data Communication. Стороны не разглашают информацию о финансовой стороне проекта.