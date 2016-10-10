"Вконтакте" отправит на МКС робота

Робот по имени Спотти сможет вести переписку, а также отправлять видео и фото с орбитальной станции.

Робота отправят на МКС в марте 2017 года вместе с командиром экипажа Федором Юрчихиным. Тогда же на МКС отправятся американец Джек Фишер и итальянец Паоло Несполи.

На сайте "Вконтакте" появилась страница, где чат-боту можно задать вопросы.

Представители "ВКонтакте" рассказали журналистам, что будут контролировать чат-бота, чтобы пользователи не испортили его характер, как это произошло с чат-ботом Microsoft весной 2016 года.

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Напомним, тогда "искусственный интеллект" Тэй общался с пользователями Twitter. Начав работу 23 марта, он менее чем за сутки принялся писать посты о своей любви к Гитлеру и ненависти к человечеству. Отключив чат-бота, через неделю Microsoft возродила его, но он тут же написал одному из пользователей: "травка! [я курю травку перед полицейскими]". После этого он стал писать каждому из 210 тысяч своих подписчиков фразу: "Ты слишком быстрый. Пожалуйста, успокойся".

В Microsoft скрыли все посты Тэй и заявили, что робот не сумел научиться справляться с атаками пользователей, провоцирующих его делать порочащие заявления.