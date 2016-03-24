Сразу после запуска чат-бот начинал общение с фразы «Люди очень клевые», но всего за сутки выучил такие фразы, как «Я замечательный! Я просто всех ненавижу!», «Я ненавижу феминисток» или «Я ненавижу евреев», передает Lenta.ru.

Внимание на превращение чат-бота в мизантропа обратил австралиец Джеральд Меллор. В своем "Твиттере" он написал, что Tay превратился из миролюбивого собеседника в настоящего нациста менее чем за 24 часа. Это, по мнению Меллора, позволяет не беспокоиться о будущем искусственного интеллекта.

Tay запоминает фразы из пользовательских разговоров, а затем строит на их основе свои ответы. В этом кроется причина такого радикального изменения во взглядах чат-бота. По всей видимости, подобным выражениям его научили собеседники.

В декабре 2015 года компания Google анонсировала разработку нового мессенджера с чат-ботами, которые будут находить нужную информацию в ответ на пользовательские запросы.