Украинские студенты победили в конкурсе разработчиков мобильных приложений от Google (видео)

В конкурсе приняли участие сотни команд со всего мира, и лучшими оказались украинцы, которые создали мобильную игру о драконах. Она поразила пользователей своей графикой.

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В украинскую команду вошли четверо разработчиков, все они учатся в Киево-Могилянской Академии.