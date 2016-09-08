Украинские студенты победили в конкурсе разработчиков мобильных приложений от Google (видео)

11:57, 08 сентября 2016
Наука и IT
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По условиям конкурса, молодые студенты должны были создать приложения для мобильных телефонов, а затем продать их через интернет.

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В конкурсе приняли участие сотни команд со всего мира, и лучшими оказались украинцы, которые создали мобильную игру о драконах. Она поразила пользователей своей графикой.

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В украинскую команду вошли четверо разработчиков, все они учатся в Киево-Могилянской Академии.

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