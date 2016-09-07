В Apple Watch 2 набирать текст можно будет, рисуя буквы на экране устройства
Руководство Apple в Bill Graham Civic Auditorium начало презентовать однин из самых популярных своих продуктов Apple Watch 2. Внешне они такие же, как первые.
Сначала Тим Кук рассказал о том, как умные часы изменили мир, и как они понравились пользователям. Инфографика на экране показывает, что Apple стала вторым часовым брендом после Rolex по популярности.
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Джефф Уильямс рассказал, "что ждет Apple Watch в ближайшем будущем". В следующем глобальном обновлении будет: упрощенный интерфейс, сообщения станут удобнее, новые стикеры и анимации, а набирать текст можно будет, рисуя буквы на экране устройства, - они автоматически будут переведены в печатный текст.
Еще один "игровой" анонс - на Apple Watch можно будет играть в Pokemon Go. Можно будет спросить у часов, есть ли поблизости Пикачу или Чермандеры - и они ответят. Когда пользователь доходит до Покестопа, Apple Watch вибрируют.