В Apple Watch 2 набирать текст можно будет, рисуя буквы на экране устройства

Сначала Тим Кук рассказал о том, как умные часы изменили мир, и как они понравились пользователям. Инфографика на экране показывает, что Apple стала вторым часовым брендом после Rolex по популярности.

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Джефф Уильямс рассказал, "что ждет Apple Watch в ближайшем будущем". В следующем глобальном обновлении будет: упрощенный интерфейс, сообщения станут удобнее, новые стикеры и анимации, а набирать текст можно будет, рисуя буквы на экране устройства, - они автоматически будут переведены в печатный текст.

Еще один "игровой" анонс - на Apple Watch можно будет играть в Pokemon Go. Можно будет спросить у часов, есть ли поблизости Пикачу или Чермандеры - и они ответят. Когда пользователь доходит до Покестопа, Apple Watch вибрируют.