Собрали покемонов - пора собирать грибы: Apple анонсировала запуск игры Super Mario
Компания Apple на Новый год собирается запустить игру Super Mario Run.
После того, как весь мир был охвачен безумием игры Pokemon Go, Apple вместе с Nintendo попытается затянуть еще больше пользователей в новое развлечение.
В ходе ежегодной презентации Apple представили проект легендарный разработчик игр Сигэру Миямото и гендиректор Apple Тим Кук.
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Миямото, который является разработчиком Super Mario для приставки Dendy, рассказал, что игра будет выпущена эксклюзивно для iOS.
Цель игры проста - водопроводчик Марио должен пробежать вправо, собрав как можно больше волшебных грибов и перепрыгнув препятствия и врагов.
Разработчики пошутили, что можно будет одной рукой играть, а другой - есть бургер.
В ходе презентации Apple ожидается анонс нового iPhone 7 (трансляция).