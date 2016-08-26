iPhone к 2017 году может остаться без кнопки "домой" - СМИ

Так, согласно некоторым из них, iPhone 2017 года не будет оборудован кнопкой "домой", к которой поклонники Apple уже успели привыкнуть, пишет ZN.ua со ссылкой на The Verge.

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Отмечается, что смартфон будет оборудован OLED-дисплеем, что позволит ему выглядеть "как цельный лист стекла".

Кроме того, согласно отчету Nikkei Asian Review, в 2017 году компания может выпустить новую модификацию iPhone с закругленным дисплеем, не похожим на Samsung's Galaxy S7 Edge.