iPhone к 2017 году может остаться без кнопки "домой" - СМИ
11:54, 26 августа 2016Наука и IT
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Apple представит iPhone 7 уже в сентябре, но в сети распространяются слухи о новых моделях компании, которые она выпустит в следующем году.
REUTERS
Так, согласно некоторым из них, iPhone 2017 года не будет оборудован кнопкой "домой", к которой поклонники Apple уже успели привыкнуть, пишет ZN.ua со ссылкой на The Verge.
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Отмечается, что смартфон будет оборудован OLED-дисплеем, что позволит ему выглядеть "как цельный лист стекла".
Кроме того, согласно отчету Nikkei Asian Review, в 2017 году компания может выпустить новую модификацию iPhone с закругленным дисплеем, не похожим на Samsung's Galaxy S7 Edge.
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