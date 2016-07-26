Стала известна дата начала продаж iPhone 7

По мнению Бласса, Apple запустит в продажу iPhone7 в странах "первой волны" уже 16 сентября, в пятницу.

Вместе с обычной версией, в это же время в продажу поступят iPhone7 Plus и Pro. Однако Бласс не стал делать предположений относительно даты презентации устройства и ограничился лишь ритейл-релизом.

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Ранее в интернете появились фотографии предполагаемых iPhone 7 и iPhone 7 Plus - базовой модели и ее увеличенной версии с двумя камерами. Их опубликовало французское издание Nowhereelse.fr. Отмечалось, что авторы снимков не дают гарантий достоверности.

Ожидается, что Apple представит новые смартфоны осенью этого года. Apple намерена создать идеального интеллектуального помощника, который будет помогать своему владельцу принимать некоторые решения или предлагать важную, по его мнению, информацию в течение всего дня.