"ВКонтакте" запустит систему денежных переводов между пользователями - СМИ
11:29, 29 августа 2016Наука и IT
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Соцсеть "ВКонтакте" запустит денежные переводы между пользователями до конца этого года. Функция будет доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях.
REUTERS
Об этом рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети, передают "Известия".
Представители сети "ВКонтакте" эту информацию не подтвердили и не опровергли.
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Перевести деньги в соцсети можно будет с помощью любой банковской карты. Причем для этого не нужно знать номер карты получателя — можно будет отправить деньги на имя конкретного человека, прикрепившего карточный счет к своему аккаунту в "ВКонтакте".
Пока неизвестно, каков будет размер комиссии при переводе.
Ранее УНИАН сообщал, что впервые за 10 лет социальная сеть "ВКонтакте" окончательно изменила дизайн.
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