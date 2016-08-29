"ВКонтакте" запустит систему денежных переводов между пользователями - СМИ

11:29, 29 августа 2016
Наука и IT
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Соцсеть "ВКонтакте" запустит денежные переводы между пользователями до конца этого года. Функция будет доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях.

REUTERS

Об этом рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети, передают "Известия".

Представители сети "ВКонтакте" эту информацию не подтвердили и не опровергли. 

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Перевести деньги в соцсети можно будет с помощью любой банковской карты. Причем для этого не нужно знать номер карты получателя — можно будет отправить деньги на имя конкретного человека, прикрепившего карточный счет к своему аккаунту в "ВКонтакте".

Пока неизвестно, каков будет размер комиссии при переводе. 

Ранее УНИАН сообщал, что впервые за 10 лет социальная сеть "ВКонтакте" окончательно изменила дизайн.

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