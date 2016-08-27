Facebook обновил алгоритм отбора новостей после обвинений в предвзятости

В пресс-службе компании заявили, что сделали рубрику более автоматизированной, передает РБК.

Теперь Facebook поручит роботам создавать описание новостей, также пользователи будут видеть количество людей, обсуждающих эту новость. Цель Facebook, говорится в пресс-релизе, сделать рубрику удобной для как можно большего количества людей. «Это сложно, если мы будем обобщать темы в ручную», — поясняют в компании. ​

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В мае 2016 года в США бывшие сотрудники Facebook рассказали изданию Gizmodo, что социальная сеть искусственно продвигает новости в пользу либерального лагеря в ущерб консервативного. После этого Facebook попала под шквал критики в СМИ.

После этого сенатор Джона Туна потребовал от компании ответить на обвинения. В пресс-службе социальной сети тогда пояснили, что «не выявили никаких доказательств систематической политической предвзятости» при формировании рубрики Trending, а консервативные и либеральные темы представлены в ней практически одинаково.