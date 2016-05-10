Не дает читателям выбора: Facebook обвинили в манипуляции информацией

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

В США «либеральными» называют издания левой части политического спектра, приверженцев, в большинстве своем, Демократической партии, в отличие от сторонников традиционного капитализма республиканцев.

В понедельник, 9 мая, сайт Gizmodo со ссылкой на бывших сотрудников Facebook, курировавших новости, сообщил, что администрация соцсети регулярно ограничивает распространение новостей, представляющих интерес для консервативного читателя. В то же время новости в пользу либерального лагеря искусственно продвигались, даже если они не были в достаточной степени популярны, утверждали собеседники Gizmodo.

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«Вызывает крайнее беспокойство информация, что такая сила используется для того, чтобы замалчивать точку зрения и материалы, не соответствующие чьей-то повестке дня», - заявили в Национальном комитете Республиканской партии США. Главный редактор новостного издания Breitbart News Александр Марлоу сообщил The New York Times, что сведения Gizmodo «подтверждают давние подозрения консерваторов».

«Помимо содействия преследованию правых, это ключевое напоминание об опасности контроля за контентом, исходящей от Кремниевой долины», - отреагировал бывший журналист британской газеты The Guardian Гленн Гринвальд. Об опасности манипулирования информацией с помощью социальных сетей заявили еще несколько изданий. ​

В свою очередь пресс-секретарь Facebook заявила, что социальная сеть следует строгим принципам «в целях обеспечения согласованности и нейтралитета» и учитывает все точки зрения. «Мы принимаем обвинения в предвзятости очень серьезно», - говорится в заявлении компании. «Facebook является платформой для людей и взглядов всех областей политического спектра», - подчеркнули в компании.

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Как пишет NYT, Facebook имеет 222 млн активных пользователей ежемесячно в Соединенных Штатах и ​​Канаде. При этом опрос, проведенный в 2015 году Pew Research Center и Knight Foundation, показал, что 63% пользователей Facebook рассматривают сервис как источник новостей.