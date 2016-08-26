К середине этого века население Земли может достигнуть 10 миллиардов человек

О таких выводах говорится в исследовании Бюро информации по проблемам народонаселения (Population Reference Bureau), передает ZN.UA. "Значительная разница между регионами сохранится, например, будет достаточно низкий уровень рождаемости в Европе. При этом ожидается, что население Африки удвоится", – утверждается в исследовании.

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Исследователи предполагают, что к 2050 году население Африки увеличится до 2,5 млрд, в то время, как в Америке численность вырастет на 223 млн, достигнув отметки в 1,2 млрд.

Численность населения Азии вырастет на 900 млн, достигнув 5,3 млрд, при этом в Европе ожидается сокращение численности с 740 до 728 млн человек.

Численность населения в Океании, включая Австралию и Новую Зеландию, вырастет с 40 до 60 млн человек.

Однако, как сообщалось ранее, по прогнозам 550 экспертов из Международного института прикладного системного анализа, население Земли достигнет своего пика к 2070 году. Согласно результатам их анализа, к 2070 году население Земли составит около 9,4 млрд человек, а к концу нынешнего столетия снизится до 9 млрд.

Согласно докладу, распространенному в апреле профильным подразделением исследовательского центра им. Пью в Вашингтоне, число мусульман и христиан в мире сравняется к 2050 году. По прогнозам вашингтонских исследователей, в мире в целом будет уменьшаться доля атеистов, агностиков и людей, не относящих себя ни к какой религии. Хотя в отдельных странах, включая США и Францию, их процент будет расти.