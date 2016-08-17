"Грустный и пасмурный": Дуров не в восторге от нового дизайна "ВКонтакте"
Основатель и бывший гендиректор «ВКонтакте» Павел Дуров озвучил семь основных недостатков нового дизайна социальной сети.
Об этом сообщает TJournal.
В первую очередь предприниматель обратил внимание на изменения, коснувшиеся раздела «Новости», который, по его мнению, является главным. Дуров отметил, что он стал не только уже на 28 пикселей, но из-за фиксированной шапки сайта опустился на 48 пикселей.
«Это серьезное изменение к худшему: именно вертикальный скролл представляет собой дефицит на большинстве дисплеев», - подчеркнул основатель «ВКонтакте».
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Дуров считает, что в новой версии сайта утрачивается фокус на контент. Это касается не только новостей в пользовательской ленте, но и фотографий.
Кроме того, экс-глава «ВКонтакте» не в восторге от цветового решения и логотипа (VK) новой версии сайта. «Замена белого цвета фона на серый не только уменьшила ощущение чистоты и минимализма, но и в целом сделала сайт более грустным и пасмурным», - считает Дуров.
В целом предприниматель пришел к выводу, что редизайн не соответствует стандартам 2016 года.
Соцсеть «ВКонтакте» окончательно перевела всех своих пользователей на новый дизайн веб-версии сайта ночью с 16 на 17 августа. Тестирование бета-версии окончилось, и вернуть старый («классический») дизайн уже нельзя.
По словам разработчиков, за время тестирования они внесли 2500 мелких и крупных изменений в веб-версию. Вместе с выходом финальной версии у сайта полностью пропал «подвал», а ссылки на разделы меню перенесли в левый столбец.
1 апреля с началом тестирования нового дизайна из «подвала» убрали подпись Павла Дурова - ссылку на его страницу, находившуюся там с запуска сайта в 2006 году.