"Грустный и пасмурный": Дуров не в восторге от нового дизайна "ВКонтакте"

Об этом сообщает TJournal.

В первую очередь предприниматель обратил внимание на изменения, коснувшиеся раздела «Новости», который, по его мнению, является главным. Дуров отметил, что он стал не только уже на 28 пикселей, но из-за фиксированной шапки сайта опустился на 48 пикселей.

«Это серьезное изменение к худшему: именно вертикальный скролл представляет собой дефицит на большинстве дисплеев», - подчеркнул основатель «ВКонтакте».

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Дуров считает, что в новой версии сайта утрачивается фокус на контент. Это касается не только новостей в пользовательской ленте, но и фотографий.

Кроме того, экс-глава «ВКонтакте» не в восторге от цветового решения и логотипа (VK) новой версии сайта. «Замена белого цвета фона на серый не только уменьшила ощущение чистоты и минимализма, но и в целом сделала сайт более грустным и пасмурным», - считает Дуров.

В целом предприниматель пришел к выводу, что редизайн не соответствует стандартам 2016 года.

Соцсеть «ВКонтакте» окончательно перевела всех своих пользователей на новый дизайн веб-версии сайта ночью с 16 на 17 августа. Тестирование бета-версии окончилось, и вернуть старый («классический») дизайн уже нельзя.

По словам разработчиков, за время тестирования они внесли 2500 мелких и крупных изменений в веб-версию. Вместе с выходом финальной версии у сайта полностью пропал «подвал», а ссылки на разделы меню перенесли в левый столбец.

1 апреля с началом тестирования нового дизайна из «подвала» убрали подпись Павла Дурова - ссылку на его страницу, находившуюся там с запуска сайта в 2006 году.