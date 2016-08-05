Экономисты назвали способ сохранить деньги

Проведенные учеными опросы показали, что сконцентрированность на будущих целях и отсутствие импульсивного поведения являются главными факторами, характеризующими оптимальные финансовые решения.

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«Наши результаты свидетельствуют о том, что, помогая создавать людям яркие и детальные мысленные картины своего будущего, мы в состоянии им помочь прийти к лучшим финансовым решениям», - сказала соавтор исследования Сара Ньюкомб.

Проведенный учеными опрос включал 700 взрослых респондентов, из которых 57% были мужчинами. Авторы задавали участникам исследования вопросы, связанные с экономической грамотностью и финансовым поведение

Наилучшие финансовые показатели продемонстрировали те респонденты, которые не используют кредитные средства. В этом случае импульсивное поведение участников опроса было, по оценке ученых, сведено к минимуму.

Проведенное учеными исследование мотивировано ростом числа людей пенсионного возраста в США. По сравнению со сверстниками начала 1980-х годов, современные пожилые люди накопили денежных средств, как отмечают экономисты, на 40% меньше.