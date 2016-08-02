На круизных лайнерах из Дубая в Абу-Даби пассажиров будут обслуживать роботы

В частности, пассажиры одного из лайнеров компании смогут пользоваться услугами официантов-роботов, разработанных исследователями из City Lab MIT Senseable. Свой заказ гости смогут размещать с помощью планшетов, передают Русские Эмираты. Приготовлением коктейлей также займутся роботы-бармены.

Читайте такжеВ Дубае открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере офис (фоторепортаж)

В то же время на другом судне будет базироваться труппа из шести робо-экранов, устраивающих спонтанные сольные, парные и массовые выступления.

Круизная компания также вкладывает средства в оснащение судов высокоскоростным доступом в интернет. Сообщается, что это будет самым быстрым соединением на море. Обновление затрагивает и крупнейшее круизное судно Harmony of the Seas. "Технологии меняют то, как люди привыкли путешествовать, и мы не отстаем от этого", - сказал Шон Трэйси, управляющий директор Royal Caribbean в Сингапуре и Юго-Восточной Азии.

Royal Caribbean также обратилась к передовым технологиям "виртуальных балконов" в каждой каюте, благодаря чему из них открывается вид на океан и обстановку портов. Еще один аспект обновления - стеклянные стены от пола до потолка, которые способны проецировать любые сцены из реальной жизни или из воображения.