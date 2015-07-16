Раздающие Wi-Fi "пальмы" установили в Дубае

Оснащенные солнечными батареями устройства собирают солнечную энергию днем, а работать начинают вечером, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

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На каждой "пальме" есть восемь точек для зарядки телефонов. По заявлению представителей компании Smart Palm, установившей устройства в городе, умные "деревья" заряжают батареи мобильных телефонов в два раза быстрее, чем обычные домашние зарядки.

Также каждое "дерево" раздает Wi-Fi на 100 м вокруг. К тому же устройства оборудованы камерами видеонаблюдения.

Одна "пальма" появилась на городском пляже. Еще одно умное "дерево" было установлено в одном из парков. Smart Palm планирует разместить устройства и в других местах.

Основатель Smart Palm Виктор Нелепа отметил, что для представителей компании было важно сделать их устройства внешне похожим на финиковую пальму - символ, связанный с культурной идентичностью жителей страны.