Ученые изобрели сверхтвердый сплав из титана и золота

Сплав был получен в ходе работы над новыми видами магнитов из титана и золота, передает Русская служба BBC.

Полученный материал показал наибольшую твердость среди всех титаново-золотых сплавов и соединений, а также в сравнении со многими другими сплавами.

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Ожидается, что новый вид сплава может стать материалом для особо надежных и долговечных зубных и коленных имплантатов.

Кроме того, титаново-золотой сплав может быть полезен при изготовлении спортивного инвентаря, свёрл и других инструментов.

По данным ученых, новый сплав в четыре раза прочнее чистого титана, который на сегодняшний день является основным материалом для изготовления имплантатов в медицине и стоматологии.

Напомним, ученые обнаружили на Луне следы древнего столкновения с протопланетой.