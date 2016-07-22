Ученые изобрели сверхтвердый сплав из титана и золота
Специалисты из США сообщили об изобретении сверхтвердого сплава из смеси титана и золота, который может быть использован для изготовления надежных медицинских имплантатов.
Сплав был получен в ходе работы над новыми видами магнитов из титана и золота, передает Русская служба BBC.
Полученный материал показал наибольшую твердость среди всех титаново-золотых сплавов и соединений, а также в сравнении со многими другими сплавами.
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Ожидается, что новый вид сплава может стать материалом для особо надежных и долговечных зубных и коленных имплантатов.
Кроме того, титаново-золотой сплав может быть полезен при изготовлении спортивного инвентаря, свёрл и других инструментов.
По данным ученых, новый сплав в четыре раза прочнее чистого титана, который на сегодняшний день является основным материалом для изготовления имплантатов в медицине и стоматологии.
Напомним, ученые обнаружили на Луне следы древнего столкновения с протопланетой.