Ученые обнаружили на Луне следы древнего столкновения с протопланетой

Исследование опубликовано в журнале Nature, передает Лента.ру.

Столкновение Луны с протопланетой или астероидом, по оценкам ученых, произошло 3,8 млрд лет назад. В диаметре небесное тело достигало 250-300 км и, вероятно, относилось к классу Е объектов в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Читайте такжеNASA обнаружило самый глубокий каньон в Солнечной системе

К своим выводам ученые пришли, проанализировав возможные сценарии формирования геологии Моря Дождей на Луне, включающее в себя ударный кратер, а также первичные и вторичные канавы. Диаметр территории достигает 1250 км.

Геофизики провели лабораторные эксперименты, показавшие, что вторичные канавы возникли после падения астероидных частиц, ранее отскочивших от поверхности Луны.

Ученые полагают, что, вероятно, на ранних этапах развития Солнечной системы окрестности Венеры, Земли и Марса содержали множество аналогичных протопланет (или крупных астероидов).

Напомним, космический телескоп Kepler в ходе миссии K2 подтвердил открытие четырех каменистых землеподобных экзопланет, две из которых находятся в зоне обитаемости (то есть на них может существовать жидкая вода).