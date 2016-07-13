Кругосветный полет Solar Impulse 2 вышел на финишную прямую (фото, видео)
Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил свой предпоследний перелет: ему потребовалось более суток на то, чтобы долететь от испанской Севильи до Каира.
Solar Impulse 2 произвел посадку в Египте сегодня рано утром, когда погодные условия наиболее благоприятны для безопасного снижения огромного тихоходного самолета, передает Би-би-си.
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Швейцарцам Бертрану Пикару и Андре Боршберу осталось сделать заключительный перелет до Абу-Даби, откуда 9 марта 2015 года началось их кругосветное путешествие.
Теперь пилотам нужно очень аккуратно обращаться с солнечными батареями: их необходимо зарядить перед завершающим этапом, но важно не перегреть под сильным солнцем.
Solar Impulse побил несколько мировых рекордов в категории полетов на солнечной энергии. Главная цель проекта - продемонстрировать возможности экологически чистых технологий.
BREAKING @andreborschberg has landed in #Cairo after 2 days of flight & a flyover of the #Pyramids! #futureiscleanpic.twitter.com/HD4J5XOHH5— SOLAR IMPULSE (@solarimpulse) July 13, 2016