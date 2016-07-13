Кругосветный полет Solar Impulse 2 вышел на финишную прямую (фото, видео)

Solar Impulse 2 произвел посадку в Египте сегодня рано утром, когда погодные условия наиболее благоприятны для безопасного снижения огромного тихоходного самолета, передает Би-би-си.

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Швейцарцам Бертрану Пикару и Андре Боршберу осталось сделать заключительный перелет до Абу-Даби, откуда 9 марта 2015 года началось их кругосветное путешествие.

Теперь пилотам нужно очень аккуратно обращаться с солнечными батареями: их необходимо зарядить перед завершающим этапом, но важно не перегреть под сильным солнцем.

Самолет, оснащенный 17 тыс. солнечных батарей, преодолел уже почти 35 тыс. км, он пересек с запада на восток Азию, Тихий океан, американский континент, Атлантику и Европу. За 16 месяцев самолет приземлялся в 15 городах мира. Прошлым летом самолет установил рекорд самого длительного безостановочного пребывания в воздухе, непрерывно пролетев более 120 часов.

Solar Impulse побил несколько мировых рекордов в категории полетов на солнечной энергии. Главная цель проекта - продемонстрировать возможности экологически чистых технологий.