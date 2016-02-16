Ученые заявили о создании революционной терапии от лейкемии

Результаты исследования были представлены на саммите Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне, передает Би-би-си.

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Согласно данным исследования, лечение с применением генетически модифицированных иммунных клеток (так называемых T-лимфоцитов) почти в 90% случаев приводило к полному восстановлению пациентов, у которых был диагностирован рак крови на последней стадии.

Как заявил один из руководителей исследования, профессор Стэнли Ридделл, новая терапия спасла тех пациентов, которым ранее не помогали никакие традиционные методы лечения.

"Мы не выявили у них никаких признаков лейкемии, используя очень точные технологии", - сказал Стэнли Ридделл.

При этом ученые отмечают, что некоторые больные раком пациенты скончались после применения терапии, поэтому она нуждается в дополнительных тестах.