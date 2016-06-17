Медики установили, как физические упражнения обеспечивают запоминание информации

Как передает Lenta.ru, ученые пришли к выводу, что выполнение физических упражнений в определенном временном интервале после занятий умственным трудом обеспечивает усвоение информации. Лучше всего приступать к тренировкам спустя четыре часа после умственной работы.

В ходе исследования ученые наблюдали за эффектом долговременного запоминания недавно полученной информации.

72 участника в течение 40 минут запоминали представленную на фотокарточках информацию о 90 местоположениях.

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Затем испытуемых разделили на три группы. Первая выполняла физические упражнения сразу, вторая - спустя четыре часа. Третья не выполняла физические упражнения.

Тренировки длились 35 минут и состояли из интервальных упражнений на велотренажере (с нагрузкой до 80% от максимальной частоты сердечных сокращений).

Через двое суток ученые провели тесты, позволяющие узнать о степени запоминаемости информации участниками. Лучше всего с задачей справились участники из второй группы. У них ученые спустя некоторое время также обнаружили активность в гиппокампе - участке мозга, участвующем в переходе кратковременной памяти в долговременную.

Ранние лабораторные исследования животных позволяют предположить, что природные химические соединения организма (дофамин и норадреналин) могут улучшить консолидацию памяти.